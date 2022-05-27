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10:00, 27 мая 2022 года Орловцев просят оказать беженцам гуманитарную помощь Есть необходимость пополнить запасы предметов в центре «Патриот-57» и финансово помочь Детскому фонду.





В центре «Патриот-57» состоялась рабочая встреча первого зампреда правительства Орловской области Татьяны Крымовой и председателя регионального отделения общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Ирины Пашковой. Обсуждались вопросы помощи беженцам, прибывшим в нашу область с территорий ЛНР, ДНР и Украины, – сообщает региональный информационный портал.



Со стороны правительства области и волонтеров оказывается посильная помощь всем прибывшим вынужденным переселенцам, но сейчас есть необходимость пополнить запасы гуманитарной помощи в Центре «Патриот-57». Также необходимы финансовые средства для Детского фонда, который в том числе помогает в покупке билетов беженцам, которые готовы покинуть Орловщину.

Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Сегодня мы хотим обратиться к жителям Орловской области и предпринимателям с просьбой об оказании посильной помощи, как гуманитарной в виде продуктовых наборов, одежды, средств гигиены, так и финансовой, для того, чтобы мы могли эту помощь передать нуждающимся людям, покинувшим свои дома. За счет средств фонда также приобретаются средства для реабилитации лиц с инвалидностью для тех, кто проживает вне ПВР». Все реквизиты для оказания помощи представлены здесь.





Елизавета Капырина





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