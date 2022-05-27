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10:03, 27 мая 2022 года

Список документов для поступления в ВУЗ в 2022

Сколько комплектов нужно, какие документы в списке и при чем тут СНИЛС?


Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева напоминает, что скоро начнется поступление в вузы России. Но выпускники и их родители уже задаются вопросами о необходимых документах при поступлении. Стандартный список документов в этом году имеет пять пунктов:

• заявление на поступление в вуз;
• аттестат за 11 класс (оригинал или копия);
• паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность и гражданство (оригинал или копия);
• 4-6 фотографий размером 3×4 см (черно-белые или цветные, на матовой бумаге, сделанные в 2021 году);
• СНИЛС.

СНИЛС необходим для обезличенного конкурса: теперь в списках абитуриенты будут представлены по номерам, а не по ФИО. Если СНИЛС у вас нет, вуз сам присвоит вам уникальный код.

Фотографии нужны вузам для того, чтобы после успешного поступления вклеить их в студенческий билет, личное дело, зачетку и др. Если вы подаете документы онлайн, скорее всего, вас попросят предоставить фото только в случае зачисления.

Дополнительный список документов также включает в себя:

• документы, подтверждающие особые права при поступлении, если они у вас есть (оригинал или копия);
• медицинская справка по форме 086-У или 026-У, если вы поступаете на специальность, где нужно пройти медосмотр.

Список документов в разных вузах может различаться. Уточните на сайте конкретного вуза, какие бумаги надо подать.
Также в 2022 году существуют особые правила поступления для абитуриентов из ДНР, ЛНР и Украины.

Потребуется столько комплектов документов, сколько направлений обучения вы выбрали. Каждый комплект распространяется на:

• приём в сам вуз и его филиалы (вам не нужно два разных комплекта для ВШЭ в Москве и ВШЭ в Перми, если специальность одна);
• разные формы обучения: очную, вечернюю, заочную — тоже в пределах одной специальности или направления (если вы готовы изучать «Менеджмент» и очно, и на «вечерке», хватит одного комплекта);
• разные профили бакалавриата или специалитета в пределах одного направления подготовки или одной специальности;
• все специальности укрупненного направления, если вуз ведет многопрофильный конкурс;
• платную и бюджетную форму обучения.

Подать документы в 2022 году можно в 5 вузов, до 10 специальностей в каждом. Итого – до 50 вариантов (и до 50 комплектов).

Уточняйте в приёмной комиссии конкретного вуза, сколько специальностей он разрешает. Не превышайте лимиты: в России есть федеральная система, куда вузы передают данные по абитуриентам. Все ваши обманы обязательно раскроются, и вас вычеркнут из списков.



 
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