Главная » Новости



10:30, 27 мая 2022 года Работодатель и специалист найдут друг друга в орловском центре кадровой поддержки Сейчас в регионе работодателями подано 8,5 тыс. вакансий. В едином окне предприниматель и соискатель работы получат всю необходимую помощь.





Орловские работодатели ищут 8,5 тыс. сотрудников, а в поиске трудоустройства сейчас находятся около 2,5 тыс. тысяч жителей региона. Требуются инженеры, монтажники, операторы станков, повара, водители – разброс широкий.



И работодателю, и соискателю трудоустройства помогут в центре кадровой поддержки «Моя занятость» на базе центра «Мой Бизнес». Предприятие может направить сюда вакансию, а специалист – откликнуться на нее.



Центр позволяет бизнесу решить организационные и финансовые проблемы. Соискателю работы окажут помощь в регистрации на портале «Работа в России» и проконсультируют обо всем спектре получения государственных услуг.



Более 80 представителей малого и среднего бизнеса уже обратились сюда за подбором персонала. Работу получили больше 40 человек.





Анна Вайсергисер





Новости СМИ2