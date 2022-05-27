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11:00, 27 мая 2022 года Четыре человека пострадали в ДТП в Орловской области Авария произошла накануне вечером на автодороге «Орел-Ефремов».





Накануне вечером на автодороге «Орел – Ефремов» произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает региональное УГИБДД. В кювет вылетел ВАЗ-2115. Травмы получили 28-летний водитель и три его пассажира – два 23-летних парня и 25-летний молодой человек. После оказания медицинской помощи все участники ДТП были отпущены.



За прошедшие сутки в Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, пять человек получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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