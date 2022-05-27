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12:00, 27 мая 2022 года 47 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 28 пациентов госпитализированы.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 28 человек.



Болезнь победили еще 48 жителей региона. Скончался один пациент. Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерло 1 921 человек.





Орловское Информбюро





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