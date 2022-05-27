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12:30, 27 мая 2022 года Студенты ОГИК познакомили молодых орловцев с творчеством военных лет Присутствующие узнали о знаменитых композиторах, певцах, писателях и поэтах Великой Отечественной войны, а также посетили выставку находок поискового отряда «Факел».





Ребята из поискового объединения «Факел» и Орловского государственного института культуры при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив придумали проект «Незримые свидетели войны», который позволит рассказать сверстникам и ребятам помладше о значении русской культуры в период Великой Отечественной войны. В Орле выставку посетили студенты ОГИК и ученики близлежащих школ.



Получилась полноценная экскурсия, где экспонаты можно было потрогать, полистать, услышать музыкальные отрывки из самых знаменитых произведений военной поры. Присутствующие узнали о знаменитых композиторах, певцах, писателях и поэтах, которые не только в тылу, но и на фронте защищали страну, создавая народные произведения.



Большой интерес вызвала выставка найденных на местах раскопок предметов и оружия. Каждый год участники поискового отряда «Факел» пополняют ее новыми экспонатами. Уникальными найденными предметами военной эпохи участница отряда Яна Мингинович называет флакон одеколона и целую стеклянную солдатскую фляжку.



Главная цель проекта «Незримые свидетели войны» – рассказать о культурной составляющей. О работе музеев, библиотек, концертных залов, архивов и тысяч людей, которые сберегли культурное наследие в самые тяжелые годы. Проект передвижной, дальше он отправляется по городам России, а завершится научно-практической конференцией о развитии культуры и искусства на Орловщине в годы войны.





Эва Стасюлевич





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