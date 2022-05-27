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13:00, 27 мая 2022 года В Орле готовятся к строительству школы на ул. Раздольной Объявлен поиск подрядчика для разработки проекта учебного учреждения.





Власти Орла объявили поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации на строительство школы в 795-ом квартале областной столицы, – сообщили в городской администрации. Учебное учреждение на 400 мест расположится на улице Раздольной.



Цена контракта – 9,5 млн рублей. Заявки от участников аукциона принимаются до 1 июня 2022 года.





Орловское Информбюро





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