пятница 27.05.2022 14:02:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:45, 27 мая 2022 года

Летом в Знаменке планируют завершить ремонт новой столовой для нуждающихся

Трапезная откроется при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» и сможет вместить от 30 до 40 человек.


На небольшой кухне при знаменском храме витает аппетитный аромат. Повар здесь – многодетная мать. Оказавшись в непростой жизненной ситуации, пришла за помощью в церковь. Ее не оставили в беде, и тогда женщина решила отвечать добром на добро и делать то, что получается лучше всего: готовить. Уже год ее обеды буквально спасают бездомных и нуждающихся. Средства на продукты жертвуют прихожане. В помощниках на кухне мужчина, много лет страдавший от алкогольной зависимости. Исцеление он нашел в вере и волонтерстве.

Горячие обеды раздают по воскресеньям и православным праздникам возле храма Смоленской иконы Божией Матери. На территории церкви в Знаменке долго пустовало помещение бывшей пилорамы. Его решили отдать под социальную столовую. Единовременно здесь смогут поместиться от 30 до 40 человек.

На стройке рады любой помощи: нужны материалы и рабочие руки. Здесь уже почти завершены фасадные работы. Закончить внутреннюю отделку и открыть столовую планируют к концу июля.


Юлия Сабельникова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.