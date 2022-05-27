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13:45, 27 мая 2022 года Летом в Знаменке планируют завершить ремонт новой столовой для нуждающихся Трапезная откроется при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» и сможет вместить от 30 до 40 человек.





На небольшой кухне при знаменском храме витает аппетитный аромат. Повар здесь – многодетная мать. Оказавшись в непростой жизненной ситуации, пришла за помощью в церковь. Ее не оставили в беде, и тогда женщина решила отвечать добром на добро и делать то, что получается лучше всего: готовить. Уже год ее обеды буквально спасают бездомных и нуждающихся. Средства на продукты жертвуют прихожане. В помощниках на кухне мужчина, много лет страдавший от алкогольной зависимости. Исцеление он нашел в вере и волонтерстве.



Горячие обеды раздают по воскресеньям и православным праздникам возле храма Смоленской иконы Божией Матери. На территории церкви в Знаменке долго пустовало помещение бывшей пилорамы. Его решили отдать под социальную столовую. Единовременно здесь смогут поместиться от 30 до 40 человек.



На стройке рады любой помощи: нужны материалы и рабочие руки. Здесь уже почти завершены фасадные работы. Закончить внутреннюю отделку и открыть столовую планируют к концу июля.





Юлия Сабельникова





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