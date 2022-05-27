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14:30, 27 мая 2022 года Непогода в Орловской области задержится минимум на сутки Ожидаются дожди и сильный ветер. Порывы могут достигать 20 м/с.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 27 мая по 21 час 28 мая на территории области облачно с прояснениями, ночью дожди, местами сильные, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный: 8 – 13 м/с, днем местами порывы до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью: +8°С…+13°С, днем +15°С…+20°С.



ГУ МЧС России по Орловской области призывает граждан быть особо осторожными в период непогоды.





Орловское Информбюро





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