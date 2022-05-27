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15:00, 27 мая 2022 года В Орле проходит всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти псковских десантников На соревнования приехали более сотни участников из 10 регионов России.





В Орле проходит всероссийский турнир по самбо «Памяти подвига воинов-десантников 6-й роты ВДВ». Среди бойцов, что насмерть стояли у высоты 776 во время второй Чеченской кампании, был наш земляк Александр Рязанцев – уроженец села Войново Корсаковского района. За мужество и героизм он был посмертно удостоен звания Героя России.



На соревнования в Орел приехали чуть более сотни участников из 10 регионов России. У каждого – своя дорога по турниру. Он состоялся в нашем регионе впервые. Основная цель – патриотическое воспитание молодого поколения и его физическое развитие. Организаторы пообещали, что в следующем году видов спорта на турнире станет больше, но самбо – во главе угла.



Самбо в нашем регионе успешно развивается не только в орловских городах, но и селах. В этом особую роль играет работа члена попечительского Совета Всероссийской федерации по этому виду спорта Анатолия Якунина. Анатолий Якунин, член попечительского Совета Всероссийской федерации самбо: «Мы сегодня решили дойти до корневой системы, до истоков, дойти до села, до деревень. Чтобы там ребята могли возможность заниматься спортом. Как правило, сельские ребята в физическом плане сильнее городских. Но у них не хватает мастерства, нет инфраструктуры, нет тренеров». Год назад в селе Кривцово-Плота, где родился Анатолий Якунин, прошли первые соревнования самбистов. Сегодня эти ребята – участники межрегиональных турниров. Домашние соревнования памяти воинского подвига – важная ступень к новым профессиональным вершинам.





Анастасия Дорохова





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