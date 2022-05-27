Главная » Новости



16:00, 27 мая 2022 года Орловская строительная техника и специалисты будут работать в Перевальском районе ЛНР Общая протяженность первого объекта, который начнут приводить в порядок, составит почти 40 километров.





Накануне 20 строительных машин и 30 специалистов из Орловской области прибыли в Луганскую Народную Республику. Они будут задействованы в восстановлении автодорог в Перевальском районе. Общая протяженность первого объекта, который начнут приводить в порядок, составит почти 40 километров.



Как говорят местные рабочие – настрой позитивный. К делу планируют приступить в максимально кратчайшие сроки. Задач много – будут восстанавливать, а местами и заново строить дороги. Кроме того, это – рабочие места для местных жителей.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2