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16:35, 27 мая 2022 года В Орловской области пресечен сбыт нелегальных сигарет Преступление выявлено по материалам регионального ФСБ.



По материалам регионального ФСБ в отношении троих жителей региона возбуждено уголовное дело. Орловцев подозревают в том, что они приобретали, хранили и перевозили с целью сбыта немаркированные акцизными марками табачные изделия.



В результате проведенных обысков в используемых фигурантами помещениях и принадлежащих им автомобилях изъята нелегальная продукция в особо крупном размере. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.



Фото пресс-службы УФСБ России по Орловской области









Орловское Информбюро





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