В Орловской области пресечен сбыт нелегальных сигарет

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16:35, 27 мая 2022 года
В Орловской области пресечен сбыт нелегальных сигаретПреступление выявлено по материалам регионального ФСБ.
По материалам регионального ФСБ в отношении троих жителей региона возбуждено уголовное дело. Орловцев подозревают в том, что они приобретали, хранили и перевозили с целью сбыта немаркированные акцизными марками табачные изделия.
В результате проведенных обысков в используемых фигурантами помещениях и принадлежащих им автомобилях изъята нелегальная продукция в особо крупном размере. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Фото пресс-службы УФСБ России по Орловской области
Орловское Информбюро