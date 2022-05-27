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15:39, 27 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловская техника зашла на дороги Донбасса. Впереди – большой объем работы по восстановлению инфраструктуры республик.



- Орловцев просят оказать беженцам гуманитарную помощь. Есть необходимость пополнить запасы предметов в центре «Патриот-57» и финансово помочь Детскому фонду.



- В Орле проходит всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти псковских десантников. На соревнования приехали более сотни участников из 10 регионов России.





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