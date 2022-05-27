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17:00, 27 мая 2022 года Орловская область должна получить финансирование для замещения коммерческих кредитов Об этом сообщил сенатор Василий Иконников.





Орловская область в ближайшее время должна получить 2,2 миллиарда рублей для замещения коммерческих кредитов бюджетными. Это поможет в укреплении стабильности регионального и местных бюджетов. Об этом сообщил в своем telegram-канале сенатор Василий Иконников. Сейчас правительство области активно взаимодействует с Минфином в получении этих средств.





Орловское Информбюро





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