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17:30, 27 мая 2022 года Первая орловская строительная компания участвует в национальном проекте «Производительность труда» Рост эффективности прогнозируется на уровне 15%.





Уменьшение затрат, сроков строительства и повышение эффективности труда – такие задачи, вступая в нацпроект «Производительность труда», поставило перед собой «Орловское строительное управление №2», входящее в группу компаний «Орёлстрой». Пилотным станет поток оштукатуривания стен в строящемся самом высоком доме в Орле – ЖК «Маяк».

Владислав Гефель, управляющий директор ПАО «Специализированный застройщик «Орёлстрой»: «Мы хотим сократить затраты, повысить привлекательность строительной отрасли, сократить зависимость от внешних поставщиков, найти внутренние резервы для развития предприятия». Реализовывать эти задачи предприятие будет собственными силами – для этого была создана специальная рабочая группа под руководством наставников Федерального центра компетенций. С помощью инструментов технологии «бережливого производства» за полгода они проанализируют весь процесс оштукатуривания стен, определят «потери», составят поэтапный план их ликвидации и реализуют его.



Строительное управление № 2 стало седьмой орловской компанией, где реализуется трехлетний проект по повышению производительности труда. Но первой в строительной сфере. Рост, по планам, составит больше 15%. Опыт предприятий, где проект уже реализован, подтверждает, что возможно достичь и больших показателей, а рост выручки виден уже спустя полгода.



Напомним, что нацпроект по повышению производительности труда в Орловскую область пришел четыре года назад. Участвовавшие в нем компании смогли не только уменьшить время и затраты средств на производство своей продукции, но и получить предусмотренные нацпроектом льготные займы от фонда развития промышленности по ставке 1% годовых. Средства выделяются на развитие производства.





Антон Киселёв





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