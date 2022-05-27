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18:00, 27 мая 2022 года В Орле отремонтируют ул. Энгельса Дорожники обновят участок между ул. 1-й Пушкарной и ул. Колхозной протяженностью 1,38 км.





Мэрия Орла объявила поиски подрядчика для ремонта ул. Энгельса, – сообщили в городской администрации. Дорожники обновят участок между ул. 1-й Пушкарной и ул. Колхозной протяженностью 1,38 км. Срок выполнения – два месяца с момента подписания контракта.



В планах работ – замена асфальтового покрытия. Благоустройства тротуаров и замены бортовых камней не будет по причине ограниченного финансирования.





Орловское Информбюро





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