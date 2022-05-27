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18:00, 27 мая 2022 года

В Орле состоялась очередная сессия областного совета

Наиболее важными вопросами заседания стали темы предоставления жилья детям-сиротам и вопросы распределения средств областного бюджета.


В Орле состоялась очередная сессия областного совета. Наиболее важными вопросами заседания стали темы предоставления жилья детям-сиротам и вопросы распределения средств областного бюджета.

Но начали депутаты с подведения итогов творческого конкурса «Моя семья в Великой Отечественной войне». Победителем стал обучающийся лицея № 28 города Орла Дмитрий Свиридов.

Следом депутаты обсудили прибавку в казне региона – порядка 850 миллионов рублей. Деньги направят на переселение граждан из аварийных домов, медицинское звено, дорожное строительство, переселение из аварийных домов, капремонт школ.

Другим вопросом стал проект закона, которым предлагается наделить региональное правительство полномочием по определению порядка предоставления жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения детям-сиротам. Документ прошёл первое чтение.


Анна Боева


 
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