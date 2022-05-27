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21:40, 27 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Не оскудеет поток помощи вынужденным переселенцам из Донбасса. Мы побывали в центре «Патриот-57» и узнали что необходимо.

- Сигареты с контрафактным привкусом. Трое орловцев стали фигурантами уголовного дела.

- Быстрее. Выше. Качественней. Орловские строители стали участниками нацпроекта. Что это даст застройщику?

- Горячая майская сессия. Комиссии по регламенту пришлось несколько раз сделать замечание. Как прошло заседание облсовета? Какие решения были приняты? Подробности в «Вестях».

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