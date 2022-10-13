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16:38, 11 октября 2022 года Под Орлом в квартире обнаружили тела четырех человек Погибшие имеют признаки отравления угарным газом.





Вечером 10 октября в квартире в поселке Зареченский обнаружили тела двух мужчин и двух женщин с признаками отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".



На месте трагедии проведен осмотр. Изъяты вещественные доказательства, включая газовое оборудование. Расследование продолжается.



Следственное управление предупреждает жителей области о необходимости соблюдать требования безопасности при обращении с обогревательным оборудованием.





Орловское Информбюро





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