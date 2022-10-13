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17:13, 11 октября 2022 года

Традиционные и духовные ценности – будущее страны

Их основы закладывают уже в детстве. Огромная роль в этом отводится педагогам. За нравственный подвиг учителей в Орле сегодня раздавали награды.


Педагоги готовы принять глобальные вызовы современности и использовать весь свой талант, чтобы воспитать в детях лучшие человеческие качества – доброту, честность, уважение к традициям. И у них это получается. Сегодня в Орле вручили награды победителям конкурса "За нравственный подвиг учителя".

Учитель школы № 35 Ирина Самойлова сеет в души детей семена вечного и доброго. Она преподает основы религиозной культуры и светской этики. Объединив историческое и героическое прошлое, педагог вместе с учениками нашла "Духовные ключи Орловщины". Одноименный проект получил диплом, а с ним – путевку на заключительный этап всероссийского конкурса.

Опыт своей работы представил и учитель церковнославянского языка частного общеобразовательного учреждения "Ярославская Губернская Гимназия им. святителя Игнатия Брянчанинова" Сергей Ярыгин. Он поднял проблему изучения религиозного языка и завоевал Гран-при конкурса.

Чтения – диалог РПЦ с обществом и государством. Это еще один шаг к новым принципам работы с молодежью. "Наши образовательные чтения призваны внести свою пассивную лепту в дело сохранения традиционных и духовных ценностей. Для тех поколений, которые идут за нами", - обратился к присутствующим митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Чтения продлятся по 13 октября. На них приехало порядка 100 человек из 17 регионов ЦФО. В программе и знакомство с Орловщиной – экскурсия по знаковым местам.


Анна Вайсергисер
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