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17:25, 11 октября 2022 года 15 октября в Орле пройдет субботник Сделать областную столицу чище могут все желающие.





15 октября Орел выйдет на субботник, – сообщили в городской администрации. Уборка пройдет на общественных пространствах, во дворах, на водоемах, по частным территориям.



К субботнику могут присоединится все желающие. Начало – в 9:00. С собой нужно взять перчатки и мусорные мешки, по желанию – грабли. Адреса уборки:



• Заводской район: на парковке около моста Дружбы в Разградском парке; у входа в парк "Ботаника" со стороны ул. Орелстроевской, 15; около АЗС по пер. Маслозаводскому; около часовни в сквере Десантников на 909-м квартале;



• Советский район: ул. Пожарная в районе пересечения с ул. Береговой; на пересечении ул. 7 Ноября и ул. Брестской (под мостом); лодочная станция; пер. Ягодный, 15 (у магазина "Магнит"); ул. Андрианова, 25 (у магазина "Пятерочка");



• Железнодорожный район: у Красного моста со стороны "Трансагенства"; на остановке "Электровозная" со стороны ул. Тульской; у центрального входа в Техникум железнодорожного транспорта со стороны ул. Студенческой; у моста на ул. Герцена;



• Северный район: в районе дома №27А по ул. Раздольной; на аллее между домами №№19 и 19а по ул. Маринченко; у входа в центральные ворота школы №20; около магазина "Фикспрайс" за домом №11 по ул. Металлургов.





Орловское Информбюро





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