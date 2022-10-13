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21:30, 11 октября 2022 года Своя земля. 11.10.2022 - В селе Корсунь Верховского района расположен один из самых молодых монастырей в ЦФО. Вот уже более десятка лет его жители занимаются сельским хозяйством, полностью обеспечивая себя продуктами: от овощей и злаков до молока и чая. Чем уже знаменит молодой Корсунский монастырь, и какие у его жителей дальнейшие планы?

- Ежегодно в октябре свой профессиональный праздник отмечают учреждения среднего профессионального образования. Традиционная выставка «Город мастеров» показала, какие кадры готовят современные техникумы и колледжи сегодня.











Екатерина Игнатюк





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