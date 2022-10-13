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18:18, 11 октября 2022 года На орловских ярмарках собирают гуманитарный груз для российских военнослужащих Большая партия продовольствия уже отправилась к солдатам.





Участники ярмарок выходного дня «Хлебосольный выходной» на ул. Приборостроительной и Комсомольской в Орле отправили большую посылку с продовольствием для нужд российских военных, задействованных в СВО, – сообщили в мэрии Орла. Такие грузы будут формироваться регулярно.

«Наши посылки на передовую – это не просто материальная помощь. Это способ сказать: «Мы вас ждём домой живыми, невредимыми и с победой!», – сообщила представитель администратора Ярмарок выходного дня Анна Перепечко. Фото: пресс-служба мэрии Орла





Орловское Информбюро





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