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19:16, 11 октября 2022 года Орловской племенной службе – полвека Пятидесятилетие отмечали на базе предприятия по племенной работе "Орловского колоса". Чего удалось достичь за это время – в сюжете корреспондента ГТРК «Орел» Антона Киселева.





Жизнь может только начинаться даже после 50 лет – предприятие по племенной работе "Орловское" тому яркое доказательство. Оно недавно стало частью подсобного хозяйства "Орловский колос". Теперь племенная работа должна выйти на новый уровень.



Геннадий Цурков, руководитель проекта "Вятский Посад": "Со следующего года мы начинаем здесь строительство животноводческого комплекса, где ученики нашей сельскохозяйственной гимназии будут проходить практику. Цель одна – вернуть детей на землю, чтобы они трудились, занимались сельским хозяйством. Это в нынешней ситуации необходимо".

Есть и свои уникальные наработки. Сейчас здесь больше 40 голов быков-производителей. Из них 30 голов голштинской и симментальской породы. Их семя пользуется спросом не только в Орловской, но и в Курской, Тульской, Смоленской, Воронежской и Саратовской областях.



За последнее время в предприятие было инвестировано 50 миллионов рублей. В обозримом будущем будет вложено еще 125 миллионов. Полувековой опыт работы и финансовая подпитка делает предприятие по племенной работе интересным к сотрудничеству.



Данила Суслов, генеральный директор ООО "ЦентрПлем": "Главная цель наших проектов, всей нашей работы – это повышение генетического потенциала нашей страны, его улучшение, повышение молочной производительности. Мы здесь находим в Орловской области только коллег по этому вопросу".

Так вышло, что полувековой юбилей предприятия совпал с Днем работников сельского хозяйства. Поэтому получать заслуженные награды сотрудникам теперь уже "Орловского колоса" было вдвойне приятно.





Антон Киселёв





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