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19:37, 11 октября 2022 года

Реконструкция центральной опоры Красного моста в Орле – в приоритете подрядчика

Реконструкция главной городской переправы в Орле должна завершиться осенью 2023 года. Как идут дела у подрядчика, выяснял корреспондент ГТРК "Орел" Всеволод Трифонов.


Как говорят представители подрядчика "УПМК – 22", Красный мост в Орле будет готов практически через год.

До холодов рабочим нужно модернизировать центральную опору моста. Уже удалены слабые и поврежденные подводные слои. Теперь перед строителями стоит задача создать так называемую "рубашку" – пространственный каркас, который по итогу зальют бетоном, а изнутри укрепят специальными металлическими шпильками – для прочности и долговечности всей конструкции.

Работы идут по графику. К зиме подрядчик обещает начать заниматься центральной частью моста. Это самая сложная работа. Одновременно рабочие расширяют дорожное полотно моста. Также специалисты заняты устройством колонн.

После реконструкции переправа расширится на 4,5 метра. Следить за тем, как идут работы, может каждый – в режиме онлайн, через сайт городской администрации.


Всеволод Трифонов
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