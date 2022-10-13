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22:00, 11 октября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орел позаботится об участниках СВО и членах их семей. Льготы утвердили сегодня на сессии Городского совета.



- Под Орлом в квартире обнаружили тела четырех человек с признаками отравления угарным газом.



- Реконструкция центральной опоры Красного моста в Орле – в приоритете подрядчика. Что сейчас происходит на переправе?



- Дело – труба! Стали известны подробности спасения орловца, провалившегося в водосток.



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