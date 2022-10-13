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9:20, 12 октября 2022 года

В орловских школьных автобусах появились "волшебные" кнопки

С начала учебного года в 39-ти машинах для перевозки детей начала работать специальная система безопасности. В случае ДТП или другого инцидента наряд вневедомственной охраны Росгвардии можно вызвать прямо из салона.


В школе №1 посёлка Нарышкино Урицкого района - более шестисот учеников. Десятая часть - из близлежащих сёл и деревень. Учеников на занятия и обратно привозит школьный автобус. Во время рейса детей сопровождает педагог. Остановки в пути запрещены, а посторонним вход воспрещен. Однако при посадке или во время движения может случиться всякое, а хрупкая учительница не всегда найдет силы справиться с дебоширом. Особенно, если тот в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя неадекватно. На помощь придет тревожная кнопка. Она уже строена в автобус, работает на базе ГЛОНАСС. На вызов приедут сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Группа задержания прибывает на место через считанные минуты. В этом происшествии каждая секунда на счету - ведь на кону здоровье и жизнь детей. С нововведением спокойнее стало и водителям, и родителям. К счастью, применять его пока не приходилось.

Как сообщил начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области Сергей Захаров, уже заключено 39 договоров со школами. Планируется заключить сто.


Юлия Сабельникова
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