Главная » Новости



9:55, 12 октября 2022 года Хоккейные «Орлы» оказались сильнее сибирских «Ястребов» Команда ОГУ им. Тургенева успешно стартовала на «Кубке Владимира Юрзинова».





Хоккеисты опорного вуза продолжают готовиться к сезону. В эти дни наша команда находится в Екатеринбурге на «Кубке Владимира Юрзинова». Первый матч оказался для нашей команды успешным. Орловцы разгромили омских «Ястребов» со счётом 6:2. Сегодня в 12:00 ХК «ОрелГУ» померяется силами с двукратным чемпионом Студенческой хоккейной лиги – челябинским «Политехником».



Трансляция матча – в соцсетях Студенческой хоккейной лиги





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2