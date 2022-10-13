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9:51, 12 октября 2022 года

Позывной "Леший": "Пусть белый флаг выкидывают"

Солдат с позывным "Леший" родом из Севастополя. Гражданскую одежду на военную форму сменил в мае и ушел защищать интересы нашей страны. О том, что стало для него "отправной точкой", о боевом духе нашей армии и о том, на чей стороне правда, - в эксклюзивном интервью.


Что побудило вас поменять привычную работу, надеть военную форму?

- Во-первых, патриотическое воспитание Советского Союза - школа, семья, комсомол. В принципе, это нормальные реальные слова. А еще - видеорепортаж с бабушкой, когда она вышла с флагом к нацикам, и когда эти нелюди стали топтать наш стяг Победы. Тогда решился окончательно и бесповоротно, поехал в военкомат, написал заявление и сразу рванул сюда. А второе - наши пацаны молодые, контрактники, несут потери. Они молодые, не женатые, еще детей после себя не оставили. У нас, кто после сорока-пятидесяти, уже что-то есть за собой - продолжение рода, а у них нет.

Страшно?

- Страшно. Страшнее даже, чем на чеченской, в Сирии, в Афганистан. Как говорят, это война калибров. В стрелковый бой они редко входят, потому что боятся. А наши ребята круче. Подготовлены лучше - все: и российская армия, и добровольцы, и спецназы МВД, Рогвардии. Потому те делают "западло" - стреляют из минометов, ракетных установок, чтобы только в контакт не входить.

Как родные отнеслись к тому, что вы уехали? Кто у вас дома остался?

- Семья - родные, близкие, жена, дети - все поддержали. Переживают. По возможности созваниваемся.

Часто получается позвонить?

- Нет. Вот сейчас выехали, нас встретили с гуманитаркой, мы здесь вторые сутки - за два с половиной месяца первый раз. Сейчас рад вас видеть - пусть жена меня простит. Помимо того, что приятно видеть женскую улыбку, доброту и ваше внимание, именно женщина доносит капельку тепла Родины, как от близких.

Мы очень стараемся.

- Мы это полностью чувствуем, и это большая поддержка. Потому что тяжело именно морально, не физически.

Если бы у вас была возможность сейчас обратиться к украинцам, кто готов воевать, что бы вы им сказали?

- Многие мои одноклассники остались на Украине, и с одним переписывались, он из Запорожья, сам из СССР, крымчанин, дед у них воевал. А у него с женой почему-то "крыша поехала". Вот что мне ему сказать? Ну, конечно, пусть белый флаг выкидывают. Если получится, попробую его там найти, но он явно на той стороне, к сожалению. Я ему задал один вопрос: "Ты на 9 мая с ленточкой георгиевской ходишь, у себя в Запорожье, на парад?" Он мне ничего не ответил. А ему сказал: "Ты духовно и душевно предал свою Родину, которая тебя воспитала, выучила. И, помимо того, предал просто ветеранов, которые тебе жизнь подарили". Для меня он потерянный человек. А у нас все конкретно: мы любим, чтим и уважаем 9 мая, всех ветеранов. Поэтому хотелось бы им сказать, чтоб мозги встали на место. Но, мне кажется, это уже поздно. Мы пришли, и все это выдавим там, все это зачистим капитально.

Орлу есть что сказать? Приветы передадите?

- Конечно! Ребята, большое спасибо за вашу поддержку! Мы ценим, любим, благодарны. Низкий поклон - от души, от сердца.


Мария Семак
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