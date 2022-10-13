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10:32, 12 октября 2022 года С музыкой навечно связаны Два орловских педагога удостоились федеральной премии Министерства культуры РФ «За весомый вклад в национальное культурное достояние». С преподавателем Орловской детской хоровой школы Людмилой Дробышевской и композитором Евгением Дербенко, который преподает в Орловском музыкальном колледже, встретилась съемочная группа ГТРК "Орел".





Еще десять лет назад хор мальчиков на Орловщине был редкостью. Сегодня их многоголосье звучит уже на всероссийском уровне. Это заслуга Людмилы Дробышевской. Без малого четверть века она учит петь так,как другие не могут. Помогает "Орлятам" - взлететь. А сами ребята не скрывают: педагог - требовательный, но справедливый.



Людмила Дробышевская, Почётный работник культуры Орловской области, преподаватель хоровых дисциплин Орловской детской хоровой школы: "Каждый ребенок это новый мир, новая жизнь - штампованно нельзя подходить ни к одному ребенку, дети все разные".

А ведь в детстве мечтала стать учителем русского языка и литературы. Но пошла по стопам матери, и теперь в ее трудовой книжке всего одна запись –"преподаватель хоровых дисциплин". Недавно стала победителем Всероссийского конкурса. Кстати, премию от Министерства культуры педагог получает во второй раз. Говорит: в этом большая заслуга школы, а также Управления культуры и архивного дела области - за то, что поддержали, поверили.



Иван Саньков, исполняющий обязанности директора Орловской детской хоровой школы: "Она педагог по призванию. Есть люди, которым дано свыше - руководить, творить, передавать свое умение и мастерство".

Еще один обладатель федеральной премии – композитор Евгений Дербенко. В Орловском музыкальном колледж он уже больше полувека учит юные таланты виртуозно владеть гармонью. На Орловщину приехал в 70-х годах. Тогда к нему за помощью обратился ансамбль "Ливенские гармошки" - нужно было подготовить концертную программу.



Евгений Дербенко, композитор, Заслуженный деятель искусств России, Почётный гражданин г. Орла: "Пришлось не только делать для них репертуар, обработки, но и самому научиться играть на этом инструменте. Я его в руки в жизни не брал, не представлял, что мне придется этим заниматься, а потом мне это понравилось - мир гармони настолько разнообразен!"

Дербенко удалось из гармони сделать профессиональный музыкальный инструмент, и это его заслуга, что теперь она звучит не только на завалинках, но и в концертных залах.



Никита Маркин, заведующий отделением народных инструментов Орловского музыкального колледжа: "Орловский музыкальный колледж это своеобразная творческая лаборатория Евгения Петровича. Учащиеся исполняют его произведения, студенческий оркестр народных инструментов, но особенно надо сказать про его ансамбль, созданный еще в 70 - х годах. Это очень известный ансамбль "Орловский сувенир".

Маэстро - автор более четырех тысяч произведений, по его сборникам учились и учатся тысячи музыкантов, а выпускники за советом обращаются до сих пор.



Евгений Дербенко, композитор, Заслуженный деятель искусств России, Почётный гражданин г. Орла: "Гармонь процветает, и есть профессиональная школа теперь не только в Орле, но и других городах России".

Денежный приз композитор потратит, конечно, на музыку - нужно напечатать неизданные произведения, которые с нетерпением ждут те, кто точно решил, что жизнь свою свяжет с гармонью.



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Юлия Опанасюк





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