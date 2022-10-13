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11:32, 12 октября 2022 года

Студентам всех специальностей добавят часы на изучение истории России

Власти приняли решение дополнить образовательную программу для студентов всех вузов.


Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, с 2023 года в программы всех вузов должны будут вести изучение истории России. Причём коснётся это студентов абсолютно всех специальностей, а не только гуманитарного профиля. 
 
Сообщается, что курс по изучению истории России будет включать 144 академических часа, 80% этих часов вузы будут обязаны отвести на аудиторные занятия.
 
Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил, что "…ставку нужно делать на классическую аудиторную работу со студентами в виде лекций и семинаров. Важно избегать и ситуаций, когда количество ставок осталось прежним, а уровень нагрузки на профессорско-преподавательский состав подрос…". Он добавил, что занятия по истории должны проводиться строго для групп, а не для потоков, когда на лекциях и семинарах присутствуют несколько десятков или даже сотен студентов.
 
Выступая на историческом форуме, глава Министерства науки и высшего образования заявил о растущей популярности направлений подготовки, связанных с изучением истории. Сейчас российские вузы реализуют более 250 программ по направлениям подготовки «История и археология». В ТОП-3 по популярности входят: «История», «Историческая политология», «История России».
 
Ранее стало известно, что будут вноситься изменения и в задания 2023 года ЕГЭ по «Истории». Проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов Единого госэкзамена в 2023 году, опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Так, в ЕГЭ по истории теперь 21 задание. Время на выполнение увеличили до 210 минут. Не менее 20% заданий экзаменационной работы будут включать в себя факты истории Великой Отечественной войны. Также в ЕГЭ по истории уточнены критерии оценивания ответов на задания 18 и 19.



Центр развития карьеры Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС
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