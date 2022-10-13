Главная » Новости



12:00, 12 октября 2022 года Дорога привела автомобилиста в кювет ДТП произошло недалеко от Новосиля.





11 сентября недалеко от Новосиля слетел с дороги в кювет и опрокинулся автомобиль "Лада Калина". Водитель травмирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.



Фото: пресс-служба УГИБДД России по Орловской области





Вести-Орёл





Новости СМИ2