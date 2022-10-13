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12:15, 12 октября 2022 года Великая Отечественная продолжает напоминать о себе Орловские спасатели обезвредили опасные находки.





В Новосильском районе спасатели обнаружили 12 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Находки обезврежены.



В МЧС напоминают: если вы нашли какие-то снаряды, патроны и другие опасные предметы, немедленно сообщите о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области (архив)





Орловское Информбюро





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