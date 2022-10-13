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12:30, 12 октября 2022 года Орловцы вновь откликнутся на чужую боль Жителей региона приглашают принять участие в общецерковном сборе для беженцев и пострадавших жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины, а также людей в трудной жизненной ситуации.





В храмах Орловской епархии пройдет благотворительный сбор для беженцев и пострадавших жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины, а также людей в трудной жизненной ситуации.



14, 16, 23 и 30 октября в храмах и монастырях установят специальные кружки, в которых прихожане могут оставить пожертвования. Собранные деньги направят нуждающимся.



Общецерковный сбор организован по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла по всей территории России.





Орловское Информбюро





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