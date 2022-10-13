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13:30, 12 октября 2022 года Орловщину избавили от полутора десятков килограммов наркотиков Полицейские подвели итоги межведомственной операции "Мак".





15,6 килограмма изъятых наркотиков, из которых 12 килограммов – растительного происхождения, 89 возбужденных уголовных дел, в том числе 54 – с тяжким и особо тяжким составами преступлений. Таковы итоги межведомственной операции "Мак" в Орловской области, – сообщили в региональном УМВД.



Также полицейскими выявлено и уничтожено 45 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью свыше тысячи квадратных метров.



Не забыли полицейские и о профилактике – было проведено свыше 30 антинаркотических акций в учебных учреждениях.





Орловское Информбюро





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