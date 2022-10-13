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12:50, 12 октября 2022 года

Андрей Клычков намерен навестить мобилизованных орловцев на следующей неделе

С собой губернатор Орловской области привезет с собой большую посылку, куда войдут наборы вещей для призванных, а также другой груз.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в начале следующей недели планирует посетить жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации.

Глава Орловщины сопроводит собранный груз, в который войдут наборы для военнослужащих, собираемые для наших земляков. Также в посылку войдут кнопочные телефоны, батарейки, фонари, пауэрбанки, лекарства, тактические костюмы, рации, печки, генераторы, ноутбуки, обувь, коптеры и так далее.

Андрей Клычков добавил, что посылки от родственников мобилизованных в этот раз передать не выйдет из-за нехватки места в транспорте и смен дислокации военных. Гражданские вещи призванных орловцев будут доставлены в областную столицу и переданы родственникам.

Также губернатор призвал не тратить деньги на приобретение экипировки. "Все, что необходимо – мы уже купили или приобретем в самое ближайшее время, равномерно распределим между подразделениями".

Фото: Андрей Клычков


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