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13:39, 12 октября 2022 года В Орле появилась "Аллея доноров" В честь этих неравнодушных людей в парке Победы высажены рябины.





Сегодня в парке Победы в Орле заложена "Аллея доноров". К посадке деревьев пригласили почетных доноров службы крови.



Их руками посадили порядка 30 рябин. Это дерево из-за ярко красных ягод стало символом службы крови и подвига доноров.





В Орловской области сейчас насчитывается более двух тысяч почетных доноров. Многие сдают кровь и плазму десятки лет.





Перед закладкой аллеи и.о. главы регдепартамента здравоохранения Игорь Петчин поблагодарил доноров.



Также трем участникам акции были вручены значки почетных доноров.





Орловское Информбюро





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