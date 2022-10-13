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13:52, 12 октября 2022 года В Новосиле готовится к открытию обновленный спортклуб "Чемпион" На обновление потратили порядка пяти миллионов.





Спортклуб "Чемпион" в Новосиле готовится к открытию после ремонта. Он расположен в здании местной школы. Обновление провели в рамках проекта "Успех каждого ребенка".



Новое оборудование обошлось в три миллиона рублей, еще два миллиона потратили на ремонт спортзала и протекающей крыши, которая протекала.



Открытие запланировано на конец октября. Посещать спортивные секции по футболу, волейболу, фитнесу и другим видам спорта смогут все жители района. Занятия бесплатные.





Орловское Информбюро





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