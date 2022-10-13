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14:19, 12 октября 2022 года В Салтыковской школе увековечили память погибшего в СВО выпускника На фасаде учебного заведения появилась мемориальная доска в честь капитана ВДВ Валерия Жидкова.





В Салтыковской средней общеобразовательной школе в селе Спасское открыли мемориальную доску в честь своего выпускника – командира разведывательной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка Валерия Жидкова. Капитан ВДВ погиб 27 февраля 2022 года в городе Буче Киевской области.



Валерий Жидков окончил РВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова, проходил обучение по специальности "Снайпер", воевал в составе российского контингента в Сирии.



Сюжет, посвященный памяти Валерия Жидкова, смотрите в ближайших выпусках программы "Вести-Орел".





Орловское Информбюро





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