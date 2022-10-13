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14:34, 12 октября 2022 года

Для нового детсада в Орле наступает ответственный момент

Ясли на ул. Ливенской готовы принять проверки Ростехнадзора и Роспотребнадзора.


В Орле готовится к открытию новый детский сад № 99 на ул. Ливенской. Напомним, что учреждение рассчитано на прием 105 малышей в возрасте до трех лет.

Сейчас для яслей наступает ответственный момент – прохождение проверок Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Специалист первой инстанции должен оценить работу котельной и дать заключение о ее вводе в эксплуатацию. К слову, котельная уже вторую неделю исправно работает в тестовом режиме. Роспотребнадзор же проверит, все ли в детском саду удовлетворяет нужды малышей.

В детском саду волнения по поводу инспекций нет. Там уверены, что все пройдет успешно с первого раза.

Получить весь пакет документов и разрешение на прием малышей планируется к 1 ноября. В яслях еще остались свободные места: 7 мест для детей в возрасте от полутора до двух лет и 14 мест в старшей группе для детей от двух до трех лет. Об этом сообщили в мэрии Орла.

Фото из архива и является иллюстрацией




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