Главная » Новости



14:34, 12 октября 2022 года Для нового детсада в Орле наступает ответственный момент Ясли на ул. Ливенской готовы принять проверки Ростехнадзора и Роспотребнадзора.





В Орле готовится к открытию новый детский сад № 99 на ул. Ливенской. Напомним, что учреждение рассчитано на прием 105 малышей в возрасте до трех лет.



Сейчас для яслей наступает ответственный момент – прохождение проверок Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Специалист первой инстанции должен оценить работу котельной и дать заключение о ее вводе в эксплуатацию. К слову, котельная уже вторую неделю исправно работает в тестовом режиме. Роспотребнадзор же проверит, все ли в детском саду удовлетворяет нужды малышей.



В детском саду волнения по поводу инспекций нет. Там уверены, что все пройдет успешно с первого раза.



Получить весь пакет документов и разрешение на прием малышей планируется к 1 ноября. В яслях еще остались свободные места: 7 мест для детей в возрасте от полутора до двух лет и 14 мест в старшей группе для детей от двух до трех лет. Об этом сообщили в мэрии Орла.



Фото из архива и является иллюстрацией









Орловское Информбюро





Новости СМИ2