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8:00, 13 октября 2022 года Молодой орловец поднял с пола статью Парень забрал себе оброненный посетителем кафе мобильный телефон.





В Орле 19-летний парень рискует получить до 5 лет заключения за поднятый телефон стоимостью в 40 тысяч рублей. Молодой человек нашел гаджет на полу в кафе и забрал себе. Устройство обронил посетитель.



Суда орловец будет дожидаться под подпиской о невыезде. Телефон пока не найден, – сообщили в УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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