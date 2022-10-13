Главная » Новости



15:04, 12 октября 2022 года Двое красноармейцев вернулись из последнего боя у деревни Задушное Поисковикам удалось установить имя одного из героев.





В ходе осеннего этапа «Вахты Памяти» члены поискового отряда "Красноармеец" в составе Орловской региональной поисковой общественной организации "Отечество" обнаружили у деревни Задушное Новосильского района останки двух красноармейцев.



По медальону удалось установить имя одного из бойцов. Из последнего боя вернулся Зайцев Григорий Тихонович 1906 года рождения. В данный момент идет поиск родственников героя, – сообщили в региональном УФСИН.



Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области









Орловское Информбюро





Новости СМИ2