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15:18, 12 октября 2022 года

Реку Оку под орловским Красным мостом очистят от мусора и запустят в нее мальков

В городской администрации прокомментировали опубликованный в социальных сетях видеоролик, на котором видно, как с переправы в воду падают строительные отходы.


В мэрии Орла прокомментировали видеоролик, снятый возле Красного моста. На кадрах видно, как с переправы в реку Оку падает строительный мусор.

В городской администрации сообщили, что при демонтаже и будущем монтаже центрального пролета моста попадание отходов в воду неизбежно. При этом крупный мусор в Оку не попадает.

По завершении реконструкции русло Оки под переправой очистят, а в воду выпустят мальков.

Видео из соцсетей


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