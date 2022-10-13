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15:18, 12 октября 2022 года Реку Оку под орловским Красным мостом очистят от мусора и запустят в нее мальков В городской администрации прокомментировали опубликованный в социальных сетях видеоролик, на котором видно, как с переправы в воду падают строительные отходы.





В мэрии Орла прокомментировали видеоролик, снятый возле Красного моста. На кадрах видно, как с переправы в реку Оку падает строительный мусор.



В городской администрации сообщили, что при демонтаже и будущем монтаже центрального пролета моста попадание отходов в воду неизбежно. При этом крупный мусор в Оку не попадает.



По завершении реконструкции русло Оки под переправой очистят, а в воду выпустят мальков.



Видео из соцсетей





Орловское Информбюро





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