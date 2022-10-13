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15:30, 12 октября 2022 года Марафон здоровья: теряем килограммы, набираем положительные эмоции Как соблюсти баланс между аппетитом и весом? Как психологически пережить ограничение в питании? Ответы знают диетолог, психолог и уже часть коллектива ГТРК "Орел".





Коллектив ГТРК "Орел" включился в марафон здоровья. Участвуют 13 человек, в том числе и те, у кого с фигурой все в порядке. Правильное питание это не только избавление от лишних килограммов, но и оздоровление организма. Прием пищи - по режиму, обязательно здоровый сон и физическая нагрузка. Рекомендации не новые, но вместе соблюдать их гораздо проще.

Елизавета Капырина, ведущая ГТРК "Орёл": "Заодно с кем-то - это сильно мотивирует. Но, признаюсь честно, мне тяжело соблюдать режим. Успеваю с утра выпить стакан теплой воды, где-то ограничиваешь себя в сладком. Но когда очень сильно хочется, что-то обязательно нужно съесть". Ольга Завгородняя, парикмахер ГТРК "Орёл": "Я очень строго соблюдаю, стараюсь, чтобы полностью был расписан день - завтрак, обед, ужин, чтобы были обязательно перекусы. Стараюсь это делать с одинаковыми интервалами, потому что нужно все-таки выполнять рекомендации профессионала. Похудела я уже на три килограмма".

Свои завтраки, обеды и ужины "Худеющие вместе" ежедневно выкладывают в группу на суд диетолога.



Олеся Фролова, диетолог:"В чате они друг с другом общаются, спрашивают, делятся, радуются вместе".

Олеся Фролова в свое время сама сбросила 20 килограмм, а теперь помогает другим. Ведь у каждого свои особенности, и единого рецепта для похудения нет. И психологически сидеть на диете - непросто.



Елена Шепелева, психолог: "Если вы понимаете, что эмоции овладевают вами, можно сделать 3 глубоких вдоха и три выдоха. Когда у вас начинаются стрессовые состояния, вы можете этой техникой пользоваться. Не нужно настраиваться, что за неделю, например, удастся скинуть 10 кг. Стройность должна идти постепенно, то есть, за месяц килограмма три".



Прежде чем приступить к марафону, стоит пройти обследование и узнать индекс массы тела. Для этого нужно разделить массу тела на рост в квадрате.



Любовь Дёмина, заведующая Центром здоровья Орловской областной консультативной поликлиники: "От 18 до 24 - индекс нормальный. Если выше или ниже, нужно обратить внимание. Выше 25 - избыток, выше 30 - это уже ожирение, и надо обратить серьезное внимание, так как ожирение ведет к серьезным заболеваниям". Состояние костей и мышц зависит не только от питания, но и от физической нагрузки. Так что диета - диетой, а фитнес - по расписанию.



Екатерина Квитковская, инструктор по фитнесу: "Мышцы потребляют больше калорий, и вы похудеете, к тому же любая нагрузка вырабатывает гормон радости, так что хорошее настроение обеспечено".



Если размер женской талии перевалил за 80 см, а у мужчин - за 90 см, не раздумывая - на правильное питание и в фитнес-зал. Можно тоже командой. Вместе веселее не только соблюдать диету, но и заниматься.





Татьяна Тимохина





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