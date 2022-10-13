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15:45, 12 октября 2022 года В Орле фрагменты из комедий Гайдая назвали рекламой алкоголя В Орловском УФАС обсудили, как сочетаются легендарные фильмы и маркетинговые коммуникации.





В Орловском управлении федеральной антимонопольной службы состоялось заседание экспертного совета по рекламе и недобросовестной конкуренции. На суд специалистов представили фотографии конструкций на торговом помещении: кадр из легендарной комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" дополняла совместная фраза героев Георгия Вицина и Юрия Никулина «Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить – еще лучше», сказанная в другой ленте именитого режиссера: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».



Как сообщили в УФАС, большинство экспертов пришло к выводу, что все это является рекламой. Специалисты посчитали, что информация, исходя из возникающих ассоциаций и общего воздействия на потребителей, может быть расценена как реклама алкогольной продукции – пива.



Фото из архива и является иллюстрацией









Орловское Информбюро





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