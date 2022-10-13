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15:45, 12 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орёл" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Дети - в приоритете. Школьные автобусы - под охраной Росгвардии.



- Два орловских педагога вошли в число лучших в России. Своими профессиональными тайнами они поделились со съемочной группой ГТРК "Орел".



- Марафон здоровья. Как соблюсти баланс между аппетитом и весом? Ответы знают диетолог, психолог и уже часть коллектива ГТРК "Орел".





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