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9:00, 13 октября 2022 года Орловские борцы завоевали медали первенства страны по спорту глухих Награды в греко-римской борьбе завоевали Артем Платов и Максим Бочков.





По итогам первенства России по спорту глухих (греко-римская борьба) во Владимире орловские спортсмены завоевали награды. Серебряная медаль в категории 130 кг завоевана Артемом Платовым, бронза в категории 67 кг добыта Максимом Бочковым. Спортсменов подготовили тренеры Эдуард Тарарыченков и Федор Беспалый, – сообщает сообщество ProSport57.





Орловское Информбюро





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