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16:29, 12 октября 2022 года На Орловщине дружбу народов скрепили общим трудом В поселке Максимовский Урицкого района студенты из разных стран высадили "Аллею дружбы".





На территории школы в поселке Максимовский Урицкого района Орловской области высадили «Аллею дружбы» из вишен, черешен, яблонь, слив и абрикосов, – сообщает региональный информационный портал. В акции приняли участие студенты из Ливана, Алжира, Мадагаскара, Афганистана, Гаити, Ганы и Туркменистана.

"Дружить лучше, чем враждовать. Дружба разрушает любые границы", – поделился мнением ливанский студент Джерджес Джайкоб. Фото: редакция Урицкого района "Новая жизнь"





Орловское Информбюро





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