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16:47, 12 октября 2022 года Имена погибших участников СВО из Орла увековечены в граните На плитах возле памятника участникам локальных войн и военных конфликтов нанесены фамилии и инициалы семи бойцов, до конца исполнивших свой воинский долг.





На гранитных плитах возле памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в Орле отныне увековечены имена семи бойцов из областной столицы, павших в ходе проведения специальной военной операции. Навечно в памяти поколений имена Егора Канатникова, Артура Шадрина, Никиты Матюшева, Романа Овешникова, Руслана Минязева, Сергея Комиссарова, Игоря Савина.



Фото: пресс-служба мэрии Орла





Орловское Информбюро





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