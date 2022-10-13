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16:39, 12 октября 2022 года Улица Пионерская в Орле обновится к концу октября Работы – в активной фазе.





На улице Пионерской в Орле ведется ремонт тротуаров. На участках - "Горького - Салтыкова-Щедрина" и "Шаумяна - Лескова" - рабочие устанавливают бортовой камень и укладывают плитку.



От улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Сурена Шаумяна ведется перенос электрокабеля и готовится основание под покрытие.



На всем протяжении участка, который составляет 16 тысяч квадратных метров, уже выполнено устройство выравнивающего слоя и подняты колодцы до уровня нового покрытия.



Работы выполняет орловская компания ООО «МонолитСтрой». Стоимость объекта 72 млн рублей. Работы должны завершить до 30 октября, если погода позволит выполнить все виды работ.











Юлия Опанасюк





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